Разработчики Frostpunk 2 рассказали новые подробности о расширении города

Разработчики Frostpunk 2 выпустили новый дневник разработчика, посвященный строительству города. Второй эпизод серии City Unbound, который был опубликован сегодня, посвящен расширению города в Frostpunk 2.

В Frostpunk 2 игроки смогут расширить свой город, возводя целые районы, причем каждый из них будет обладать своими уникальными функциями и синергетическим эффектом. Впрочем, не все районы хорошо сочетаются друг с другом. К примеру, промышленный район, соседствующий с жилым, может усилить напряженность между его обитателями из-за повышенного уровня загрязнения. Поэтому одним из ключевых аспектов выживания станет снижение напряженности и грамотное планирование города.

Юкаш Ик, ведущий режиссер и арт-директор игры, объясняет этот аспект в новом видео. Он отмечает, что расширение города в Frostpunk 2 требует стратегического мышления. Скажем, размещение промышленного района рядом с жилым может негативно сказаться на благе жителей, усилить градус напряженности и вызвать протесты.

В то же время выбор места расположения районов в специальных зонах даст дополнительные преимущества. Районы, защищенные от ветра, получают особый бонус к теплу, что очень важно в мире с постоянными холодами.

В следующем эпизоде City Unbound разработчики обещают раскрыть еще больше деталей Frostpunk 2, а значит, и фанатам игры стоит следить за новостями.

Релиз Frostpunk 2 состоится 20 сентября на PC в Steam, GOG и Epic Games Store. В день релиза игру можно будет скачать в PC Game Pass, а позже - Xbox Game Pass, после релиза на Xbox Series X |S.