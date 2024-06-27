Разработчики Frostpunk 2 рассказали о новых функциях геймплея и пользовательского интерфейса

Frostpunk 2 от 11 bit studios перенесена с 25 июля по 20 сентября на ПК. Тем не менее, команда разработчиков использует дополнительное время, чтобы отреагировать на отзывы из бета-версии и добавить новые функции. К ним относятся улучшения игрового процесса, такие как более подробное и гибкое управление рабочей силой и больше возможностей прямого использования для реагирования на насущные проблемы.

Игроки также могут изменять районы после строительства, справляться с протестами более тщательно и сложно и использовать новый ресурс, который стабилизирует экономику (при этом делая строительство и расширение более стратегическими). Пользовательский интерфейс также претерпел некоторые изменения, включая более понятный и более интуитивный HUD, меню строительства с пятью новыми городскими хабами и улучшенную читаемость.

Возможно, самым интригующим новым дополнением являются Zoom Stories, позволяющие игрокам погружаться в истории своих граждан. По сути, вы можете «увеличивать масштаб определенных частей города, что позволяет вам наблюдать за повседневной жизнью ваших граждан».

Хотя предстоит еще много работы, 11 bit studios провела тесты для своих новых функций и довольна результатами. Она поделится более закулисными подробностями перед выпуском, «чтобы вы могли увидеть, как эти дополнения воплощаются в жизнь».