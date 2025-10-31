Разработчики Frostpunk 2 считали это невозможным, но фанаты постапокалиптической стратегии доказали обратное

Поляки из 11 bit studios не перестают удивляться креативности своих игроков. Создатели Frostpunk 2 совсем недавно выпустили новое обновление (hotfix 1.4.2), которое, помимо разнообразных исправлений, решает проблему, о которой до недавнего времени вообще никто и не подозревал. Причина? Игроки начали строить города настолько огромные, что... сама игра перестала это выдерживать.

Мы были потрясены размерами некоторых ваших творений в режиме Utopia Builder с самого первого дня нашего приключения с Frostpunk 2. Иногда они казались нам недостижимыми в ходе обычной игры, — признается студия в сообщении, опубликованном в Steam.

В режиме «песочницы», где нет никаких временных ограничений, самые заядлые фанаты начали строить настоящие мегаполисы в ледяной пустоте. Как результат, некоторые из них довели игру до критической ошибки — Frostpunk 2 попросту перестала работать, выдав сообщение о «превышении максимального количества объектов».Это означает, что игроки создали поселения настолько большие и сложные, что Frostpunk 2 буквально достиг предела того, что может выдержать память игры.

К счастью, 11 bit studios отреагировала и не осталась равнодушной к сложившейся ситуации. После многочисленных внутренних обсуждений разработчики решили предоставить ручное решение проблемы — хотя и с оговоркой, что оно должно применяться только в крайнем случае и только владельцами мощных компьютеров

В специальной инструкции описано, как отредактировать файл Engine.ini, чтобы самостоятельно увеличить лимит объектов в игре:

Спойлер

Перейдите в локальный каталог appdata Frostpunk 2 Найдите файл Engine.ini Откройте его для редактирования Добавьте следующие строки* [/Script/Engine.GarbageCollectionSettings]

gc.MaxObjectsInEditor=100000000

gc.MaxObjectsInGame=100000000 Сохраните файл Запустите игру и попробуйте продолжить прохождение, которое ранее завершалось вылетом *может быть любым значением, превышающим 2162688

Тем не менее, разработчики напоминают, что превышение этого предела может привести к нестабильности, снижению производительности и чрезмерному потреблению ОЗУ.

Frostpunk 2 не был разработан и оптимизирован для превышения этого лимита, поэтому во время игры необходимо следить за использованием оперативной памяти компьютера. Не следует применять это изменение, пока не возникнет вышеуказанная ошибка, — подчеркивает студия.

Помимо реакции на творческое безумие фанатов, новый hotfix также вносит ряд мелких исправлений. Исправлены, в частности: ошибки интерфейса; проблемы с запуском пятой главы; ошибки в учебных пособиях фракций; вытелы, связанные с разрешением экрана на ноутбуках. Попимо этого, также были исправлены эффекты тумана на Steam Deck и внешний вид иконок в прологе.