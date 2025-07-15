Разработчики Frostpunk 2 запустили конкурс на лучший мод с призом в $10 000

В честь развития моддинга в градостроительном симуляторе Frostpunk 2 , 11 Bit Studios совместно с mod.io проведет конкурс на лучший мод. Для участников конкурса приготовлено множество призов и еще больше времени, чтобы создать что-то поистине уникальное: срок подачи заявок истекает 22 августа, а победители будут объявлены 1 сентября.

В состав жюри войдут команда разработчиков, представители mod.io и несколько опытных моддеров из сообщества Frostpunk, которым предстоит оценить моды на основе «креативности, играбельности и, самое главное, веселья».

"Мы хотели бы увидеть, что вы придумаете, чтобы сделать Frostpunk 2 еще интереснее", - говорит 11 Bit. "Новые истории и механики? Сумасшедший режим? Вместо снега - песок? Добавить динозавров? Добавить в игру болото с людоедами? Вот бы Стюарт обрадовался!"

Победители в четырех второстепенных номинациях, таких как лучший мод на городскую механику или лучший мод на политическую тему, станут обладателями графических адаптеров AMD Radeon RX 7700 XT Frostpunk edition, а все почетные номинанты получат по подарочному набору от 11 Bit. Главный приз - 10 000 долларов за лучший мод, где «продемонстрированы лучшие творческие способности и общий технический уровень». Кроме того, победителя ждет символическая награда: возможность оставить свой след во вселенной Frostpunk 2.

Прежде чем принять участие в конкурсе, необходимо загрузить модификацию на сайт mod.io и отметить ее тегом #fp2modcontest, по которому жюри сможет ее найти. В случае подачи уже существующего мода достаточно повторно загрузить его и выполнить описанные выше действия.