Разработчики Frostpunk не собираются делать "симуляторы депрессии": "Всегда должен быть хороший выход"

Frostpunk и Frostpunk 2, снежно-покалиптических градостроительные стратегии от 11 Bit Studios показывают, как вы влачите отчаянное существование в мире, погруженном в вечную мерзлоту. В играх есть детский труд, извлечение органов, тот факт, что вы даже не можете разгадать загадку истории, не уничтожив свое население посредством гипотермии. В общем, есть много поводов для грусти.

Но, несмотря на все это, содиректор Frostpunk 2 (и старший ведущий дизайнер первой игры) Якуб Стокальский рассказал, что студия не собирается расстраивать игроков. По крайней мере, не все время.

«Ходит шутка, что мы на самом деле делаем «симуляторы депрессии»», — говорит Стокальский, «И с одной стороны, это довольно своеобразный способ определения игровой студии, но в то же время я надеюсь, что наша игра на самом деле не о том, чтобы заставить людей чувствовать себя несчастными.



Скорее наши игры показывают, что даже в невзгодах есть способ почувствовать удовлетворение и избежать трагедии. Мы ставим себе целью никогда не делать игру, или выбор, или последствие, или закон, или баланс таким образом, чтобы не было хорошего выхода. Всегда должен быть хороший выход, потому что в противном случае это мошенничество, это неискренне по отношению к игроку».

Это не означает, что вы должны постоянно веселиться в мире Frostpunk, а скорее, что это вопрос баланса. Стокальский подчеркивает, что «должна быть трагедия, потому что если вы потерпите неудачу, вы должны чувствовать, что в случае неудачи произойдут плохие вещи», но что разработчики должны предпринять шаги, чтобы сбалансировать это.

«Мы — дизайнеры, мы контролируем практически всё в этом мире, мы можем сделать ситуации настолько сложным и плохими для вас, насколько это возможно. Но это не суть игры».