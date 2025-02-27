Разработчики представили обновленную дорожную карту Frostpunk 2, консольные версии выйдут летом

11 bit studios представила новую пересмотренную дорожную карту для Frostpunk 2, игры, которая вышла в сентябре прошлого года.

С момента выхода она имела огромный успех, и разработчики заявили, что она уже была прибыльной через три дня после релиза, а продажи к тому моменту превысили 350000. С тех пор команда усердно работала над обновлением игры, добавляя улучшения и исправления в игру, одновременно работая над некоторыми из предстоящих крупных обновлений, которые будут добавлены.

11 bit studios изначально выпустили дорожную карту в ноябре, где было объявлено, что будет бесплатное обновление, а также порты на консоли в будущем. С тех пор студия выпустила пересмотренную дорожную карту, которую можно увидеть в Steam. В дорожной карте заинтересованные могут получить более точную временную шкалу относительно того, когда обновления и порты будут добавлены в игру.

Прежде всего, бесплатное крупное обновление контента выйдет 8 мая. Текст, анонсирующий его, выглядит следующим образом:

День, который запомнится надолго: бесплатное крупное обновление контента, которое скорректирует управление городом, отдавая дань уважения порядку, установленному первыми новыми лондонцами.

После выхода первого крупного обновления для Frostpunk 2 владельцы консолей могут рассчитывать на то, что получат игру, прождав ее чуть меньше года. У нее нет установленной даты выхода для консолей, но разработчики заявили, что Frostpunk 2 выйдет на консолях летом. Она должна выйти на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, но нет никаких упоминаний о портировании игры на консоли последнего поколения, включая Nintendo Switch. Будет ли она портирована на Nintendo Switch 2, когда эта консоль выйдет, пока неизвестно.

Помимо бесплатного обновления контента и порта игры на консоли, Frostpunk 2 имеет большую линейку на 2025 год как минимум. Spectrum DLC должен выйти осенью, и разработчики оставили с ним загадочное сообщение о том, что оно «поможет нам узнать больше о себе и людях нашего великого города во многих отношениях».

После Spectrum DLC, в этом году также планируется выпустить Aurora DLC, но в зависимости от того, как пойдет разработка и портирование первых трех основных моментов дорожной карты, его выход может быть перенесен на 2026 год.

Заглядывая в следующий год, есть третий DLC, запланированный для Frostpunk 2, добавляющий еще больше контента в игру. Пока не сказано, что запланировано для Aurora DLC или третьего DLC, но больше информации, несомненно, будет опубликовано 11 bit studios в будущем.