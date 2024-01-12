Создатели Frostpunk 2 покажут геймплейный трейлер уже на следующей неделе

Разработчики стратегии Frostpunk 2 из 11 bit studios объявили о предстоящем показе игры. 16 января они планируют представить геймплейный трейлер проекта. В настоящее время игрокам доступен лишь тизер, в котором можно увидеть постапокалиптический город.
Действие игры разворачивается спустя 30 лет после апокалиптической метели, охватившей мир Frostpunk. Земля по-прежнему страдает от бесконечных морозов и сурового ледяного климата. Игроку предстоит взять на себя роль лидера расширяющегося мегаполиса, которому необходимы ресурсы, а внутренние конфликты становятся неотъемлемой частью реальности. Принимайте решения относительно будущего вашего Города и сталкивайтесь с их последствиями.
Стратегия планируется к выходу на ПК уже в первой половине 2024 года.
Ууу, посмотрим) Первая мне очень понравилась
Больше угля и пабов + детский труд в куче угля на морозе!
Суп с опилками! Ура! Пролетарии всех стран - пролетайте!
Ждем. Первая часть очень затянула. Редко такое бывает в современных играх.