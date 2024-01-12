на главную
об игре
Frostpunk 2 2024 г.
Стратегия, Выживание, Строительство, Постапокалипсис, Стимпанк
8.2 145 оценок

Создатели Frostpunk 2 покажут геймплейный трейлер уже на следующей неделе

butcher69
Новости

Разработчики стратегии Frostpunk 2 из 11 bit studios объявили о предстоящем показе игры. 16 января они планируют представить геймплейный трейлер проекта. В настоящее время игрокам доступен лишь тизер, в котором можно увидеть постапокалиптический город.

Действие игры разворачивается спустя 30 лет после апокалиптической метели, охватившей мир Frostpunk. Земля по-прежнему страдает от бесконечных морозов и сурового ледяного климата. Игроку предстоит взять на себя роль лидера расширяющегося мегаполиса, которому необходимы ресурсы, а внутренние конфликты становятся неотъемлемой частью реальности. Принимайте решения относительно будущего вашего Города и сталкивайтесь с их последствиями.

Стратегия планируется к выходу на ПК уже в первой половине 2024 года.

13
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Tinna

Ууу, посмотрим) Первая мне очень понравилась

4
Pop Egor90

Больше угля и пабов + детский труд в куче угля на морозе!

0
Tinna

Суп с опилками! Ура! Пролетарии всех стран - пролетайте!

0
sergioroman

Ждем. Первая часть очень затянула. Редко такое бывает в современных играх.

0