Создатели Frostpunk 2 рассказали о неочевидных сложностях игры

Студия 11 bit опубликовала новое видео, посвященное Frostpunk 2. В ролике гейм-директор стратегии Якуб Стокальский рассказал о сложностях, которые могут оказаться неприятным сюрпризом для игроков.

В Frostpunk 2 нельзя будет управлять всеми действиями горожан. Когда угроза вымирания уменьшится, люди начнут делиться на сообщества с разными мировоззрениями.

Игрокам придется не только учитывать устремления и цели фракций, но и то, к каким последствиям приведет нарушение интересов отдельной группы жителей. Небольшое сообщество может превратиться в крупное вооруженное формирование и попытаться захватить власть над городом.

Frostpunk 2 выйдет 20 сентября 2024 года на PC.