Студия 11 bit Studios опубликовала системные требования для бета-теста Frostpunk 2

Студия 11 bit Studios опубликовала системные требования для бета-тестирования Frostpunk 2, которое стартует в следующем месяце. Эти характеристики могут дать нам представление о финальных системных требованиях игры.

11 bit Studios подчеркивает, что данные требования актуальны для бета-версии и могут измениться к релизу. Однако они дают нам общее представление о том, чего стоит ожидать.

Для запуска Frostpunk 2, даже на "Рекомендуемых" настройках, вам не потребуется супермощный компьютер.

Системные требования бета-версии Frostpunk 2:

Операционная система: 64-битная Windows 10 или выше API: DX12 Место на диске: 20 ГБ

Минимальные:

Процессор: AMD Ryzen 5 или Intel Core i5 2,5 ГГц

Видеокарта: AMD Radeon RX 550 4 ГБ или Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Рекомендуемые:

Процессор: AMD Ryzen 7 или Intel Core i7 2,8 ГГц

Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 8 ГБ или Nvidia GeForce RTX 2060 8 ГБ

Оперативная память: 16 ГБ

Как видно, большинство компьютеров среднего уровня без труда справятся с "Рекомендуемыми" требованиями Frostpunk 2. Будем надеяться, что эти характеристики несильно изменятся к релизу игры.

Если вы не знакомы с Frostpunk 2, то это продолжение градостроительной игры с элементами выживания Frostpunk от 11 bit studios, которая вышла в 2018 году.

Анонсированная еще в 2021 году, игра представит новые механики, такие как строительство районов, сильный акцент на фракции и более активное участие жителей в принятии решений.

Frostpunk 2 выходит на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 25 июля, а в первый день игры будет доступен Game Pass.