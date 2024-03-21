Студия 11 bit Studios опубликовала системные требования для бета-теста Frostpunk 2

Студия 11 bit Studios опубликовала системные требования для бета-тестирования Frostpunk 2, которое стартует в следующем месяце. Эти характеристики могут дать нам представление о финальных системных требованиях игры.
11 bit Studios подчеркивает, что данные требования актуальны для бета-версии и могут измениться к релизу. Однако они дают нам общее представление о том, чего стоит ожидать.
Для запуска Frostpunk 2, даже на "Рекомендуемых" настройках, вам не потребуется супермощный компьютер.
Системные требования бета-версии Frostpunk 2:
Операционная система: 64-битная Windows 10 или выше API: DX12 Место на диске: 20 ГБ
Минимальные:
- Процессор: AMD Ryzen 5 или Intel Core i5 2,5 ГГц
- Видеокарта: AMD Radeon RX 550 4 ГБ или Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ
- Оперативная память: 8 ГБ
Рекомендуемые:
- Процессор: AMD Ryzen 7 или Intel Core i7 2,8 ГГц
- Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 8 ГБ или Nvidia GeForce RTX 2060 8 ГБ
- Оперативная память: 16 ГБ
Как видно, большинство компьютеров среднего уровня без труда справятся с "Рекомендуемыми" требованиями Frostpunk 2. Будем надеяться, что эти характеристики несильно изменятся к релизу игры.
Если вы не знакомы с Frostpunk 2, то это продолжение градостроительной игры с элементами выживания Frostpunk от 11 bit studios, которая вышла в 2018 году.
Анонсированная еще в 2021 году, игра представит новые механики, такие как строительство районов, сильный акцент на фракции и более активное участие жителей в принятии решений.
Frostpunk 2 выходит на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 25 июля, а в первый день игры будет доступен Game Pass.
Нормальные системные требования! Уже сделал предзаказ! ЖДУ)))
Системки здорового человека.
системки в начале строительства города, в 1 части все тоже было хорошо, пока стоял один генератор и 3 хибары вокруг него, а под конец игры, когда вся карта была застроена, фпс начинал скакать как бешенный сайгак, тут судя по роликам разрабов, где даже у них видно просадки кадров до 30, а там верняком 4090 карты, про оптимизацию можно забыть, на поздних этапах строительства
О, 1050ти.
О! Сошло для минималок мой пк