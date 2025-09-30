Студия 11 bit studios поделилась подробной статистикой за первый год с релиза Frostpunk 2, стратегии о выживании в постапокалиптическом мире, вышедшей в сентябре прошлого года. Особое внимание разработчиков привлекла активность игроков в ключевом механизме — принятии законов. За этот период пользователи подписали более миллиона первых законов, демонстрируя, насколько важны их решения для развития города и судьбы его жителей.

Статистика также показывает, как игроки взаимодействуют с остальными элементами игры. 11 bit studios ранее уже отмечала годовщину релиза специальным трейлером, подводящим итоги прошедших месяцев, но новые данные дают более глубокое понимание стратегических предпочтений сообщества.

Frostpunk 2 продолжает традиции оригинала, ставя перед игроками сложные моральные и управленческие задачи. Выбор между адаптацией к суровым условиям вечной зимы и стремлением к прогрессу определяет не только игровой процесс, но и эмоциональное восприятие происходящего. Каждое решение, будь то законодательное или стратегическое, несёт последствия для всей колонии, заставляя игроков взвешивать каждое действие.

Благодаря таким механикам Frostpunk 2 остаётся одной из самых захватывающих стратегий последних лет, предлагая уникальное сочетание градостроительного менеджмента и суровых моральных дилемм. Игра доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, позволяя новым игрокам присоединиться к миллиону тех, кто уже сформировал свою судьбу в ледяном мире Frostpunk.