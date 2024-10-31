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Frostpunk 2 20.09.2024
Стратегия, Выживание, Строительство, Постапокалипсис, Стимпанк
8 558 оценок

Свежий патч для Frostpunk 2 добавил интеграцию с Steam Workshop

monk70
Новости

11 bit studios выпустили новый патч для Frostpunk 2 с улучшениями и исправлениями на основе отчетов игроков. Одной из примечательный особенностей стала интеграция с Steam Workshop для быстрой и удобной установки модов.

Мы рады сообщить, что врата к творчеству сообщества теперь широко открыты в Steam! Интеграция с Steam Workshop знаменует собой захватывающую веху для Frostpunk 2, позволяя вам формировать Нью-Лондон способами, которые никогда ранее не были возможны. Начиная с сегодняшнего дня вы можете просматривать, загружать и использовать моды как через Steam Workshop, так и через сервисы mod.io.

Это знаменует начало новой эры для Frostpunk 2, где ваше творчество может по-настоящему расцвести. Мы с нетерпением ждем, какие гениальные модификации и дополнения вы привнесете в Нью-Лондон!

Ключевые улучшения:

  • Стабильность округа: исправлено несколько проблем со строительством и модификацией
  • Ясность интерфейса: улучшена видимость и функциональность
  • Обновления производительности: оптимизация для нескольких систем
  • Поддержка платформ: добавлена ​​эксклюзивная поддержка полноэкранного режима для MacOS

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Paramezan

теперь можно будет добавить кашу с опилками) которую они не добавили.

0
Artem GO

И ещё компот из нефти и бесконечные детские смены на шахте

2