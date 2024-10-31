Свежий патч для Frostpunk 2 добавил интеграцию с Steam Workshop

11 bit studios выпустили новый патч для Frostpunk 2 с улучшениями и исправлениями на основе отчетов игроков. Одной из примечательный особенностей стала интеграция с Steam Workshop для быстрой и удобной установки модов.

Мы рады сообщить, что врата к творчеству сообщества теперь широко открыты в Steam! Интеграция с Steam Workshop знаменует собой захватывающую веху для Frostpunk 2, позволяя вам формировать Нью-Лондон способами, которые никогда ранее не были возможны. Начиная с сегодняшнего дня вы можете просматривать, загружать и использовать моды как через Steam Workshop, так и через сервисы mod.io.



Это знаменует начало новой эры для Frostpunk 2, где ваше творчество может по-настоящему расцвести. Мы с нетерпением ждем, какие гениальные модификации и дополнения вы привнесете в Нью-Лондон!

Ключевые улучшения:

Стабильность округа: исправлено несколько проблем со строительством и модификацией

Ясность интерфейса: улучшена видимость и функциональность

Обновления производительности: оптимизация для нескольких систем

Поддержка платформ: добавлена ​​эксклюзивная поддержка полноэкранного режима для MacOS

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.