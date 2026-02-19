Свежий патч для Frostpunk 2 исправляет ошибки после релиза DLC Fractured Utopias

Студия 11 bit studios выпустила обновление для стратегии Frostpunk 2, направленное на исправление ошибок, возникших после выхода дополнения Fractured Utopias. Патч устраняет проблемы, которые затрагивали ключевые игровые системы, включая производственные цепочки, а также переработку механики болезни в городе. Ранее чума распространялась слишком быстро, почти гарантируя поражение, теперь же изучение и лечение эпидемии стало более сбалансированным.

Особое внимание разработчики уделили интерфейсу: исправлено некорректное положение камеры, отображение городских районов, убрано дублирование подсказок и решены проблемы с навигацией. Кроме того, оптимизированы текстуры и устранены мелкие баги, повышающие стабильность игры. Полный список изменений доступен в официальном патч-ноуте на странице Frostpunk 2 в Steam.

Дополнение Fractured Utopias уже доступно на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Оно добавляет восемь уникальных утопий — по одной для каждой фракции, более 100 сюжетных событий и две премиальные истории. Новые механики и контент расширяют стратегические возможности, делая Frostpunk 2 ещё более глубоким и разнообразным опытом.

Патч подтверждает стремление 11 bit studios поддерживать стабильность игры и прислушиваться к отзывам игроков, обеспечивая плавный и увлекательный геймплей для всех платформ.