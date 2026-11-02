В декабре для Frostpunk 2 выйдет дополнение The Surge - оно добавит новую кампанию и революционный источник энергии

Студия 11 bit studios анонсировала The Surge — третье дополнение к своей стратегии на выживание Frostpunk 2. Новый контент выйдет 14 декабря на ПК и консолях и будет посвящён очередной главе борьбы человечества за выживание в замёрзшем мире.

Сюжет разворачивается после долгого путешествия по ледяным пустошам Соединённых Штатов. Группа выживших прибывает в загадочную долину, привлечённая слухами о сохранившихся технологиях одного из величайших гениев в истории. Говорят, что это изобретение способно кардинально изменить мир и, возможно, обеспечить будущее человечества.

Игрокам вновь предстоит взять на себя руководство людьми, но на этот раз им также придётся решить, как распорядиться совершенно новым ресурсом, способным вывести процветание города на невиданный уровень. Его потенциал станет поводом для конфликта между фракциями, у каждой из которых своё видение того, как следует использовать этот ресурс.

Одним из главных нововведений станет продвинутая автоматизация города. Новый ресурс позволит развивать технологии и значительно расширить возможности поселения. Разработчики пока не раскрывают всех подробностей, но известно, что использование этой энергии станет важной частью новой кампании.

Ещё одной интересной механикой станет возможность обратить снежные бури себе на пользу. Вместо того чтобы просто пережидать суровые погодные условия, игроки смогут задействовать специальные технологии, работающие за счёт шторма. Это позволит превращать разрушительные природные явления в ресурсы, которые можно собирать и хранить для дальнейшего использования.

Кроме того, в дополнении появится новая территория для исследования. Игрокам предстоит исследовать пещеры и руины, где они найдут спрятанные сокровища и постепенно раскроют тайны долины. В сюжетной кампании также появятся ситуации, требующие принятия решений, которые повлекут за собой различные последствия и повлияют на дальнейшее развитие событий.