Все ключевые функции Frostpunk 2 готовы. Игру начнут показывать этой осенью ©

Разработчики из польской студии 11 bit studios в своих социальных сетях опубликовали новую информацию о грядущем сиквеле грядостроительной стратегии Frostpunk 2.

Стало известно, что все ключевые функции игры сделаны и играбельны. Сейчас для разработчиков большим приоритетом является внешнее тестирование. Игр начнут демонстрировать для прессы на августовском Gamescom и продолжать на сентябрьском пресс-туре в США. Геймплей для публики планируют показать этой осенью. Релиз намечен на первую половину 2024 года.

Эпоха пара закончилась, и нефть станет новым спасением человечества, открыв новый путь. Но с новой угрозой, нависшей над человечеством, будущее города выглядит более мрачным, чем когда-либо прежде.

Спустя 30 лет после предыдущей части игрок в роли лидера города, страдающего от недостатка ресурсов, ищет новые ресурсы и расширяет город. По мере того, как эпоха угля угасает, а эпоха нефти растет, главная цель состоит в том, чтобы выжить в условиях конфликтов между различными силами.