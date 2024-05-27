Западные издания опубликовали новый геймплей и превью к Frostpunk 2 - журналисты остались довольны игрой

Сегодня ряд западных изданий, таких как IGN, Easy Allies, TechRaptor и Gamespot, опубликовали свои превью, посвященные предстоящей Frostpunk 2, которые содержат новые геймплейные кадры и подробности игры:
- Игра ощущается гораздо более масштабной, чем первая часть: теперь приходится строить не здания, а целые районы, что сильно увеличило размеры поселений;
- В игре сделан сильный упор на взаимоотношениях с разными фракциями - чтобы успешно развивать город и выжить необходимо грамотно балансировать и подстраиваться под разные фракции;
- Так же как и в первой части необходимо проявлять заботу о гражданах;
- Игра будет довольно жестокой. Журналисту IGN пришлось отправить более сотни подростков в шахты и перекрыть им доступ к кислороду, чтобы локализовать пожар и спасти месторождение угля. После этого, один из подростков заявил ему, что скучает по своей младшей сестре, которая погибла в шахте;
- В механиках игры будет легко разобраться как новичкам, так и тем, кто играл в первую часть;
- У игры хорошая оптимизация;
- Журналисты отмечают, что не встретили ни одного бага за время игры.
Релиз Frostpunk 2 состоится на PC 25 июля текущего года. Так же игра будет доступна с первого дня в сервисе Game Pass. Позже в этому году запланирован релиз на PS5 и Xbox Series X/S.
респектую разрабам, сам в стратежки не играю, так как нет мозгов, то есть стратегического мышления и планирования, тут нужно думать, сидеть и думать много
Это же не соус лайки,если не тянешь,можно поставить минимальную сложность и игра простит тупизм.
Западные журналисты почти всегда "очень довольны", особенно проектами Юбисофт. Вот только практика показывает, что игроки в подавляющем большинстве имеют диаметрально противоположное мнение.
светлая тема вообще не в тему
тёмная была лучше в первой части
Не написали, что будет в геймпассе со дня релиза
Жаль, что на первую часть совершенно не похожа, теперь это политическая головоломка, где игроку нужно балансировать между фракциями, ради хеппи енда, или принять сторону одной и посмотреть что будет.
проплаченные издателем