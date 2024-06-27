Зима не близко: мрачный градостроительный симулятор Frostpunk 2 перенесли на конец сентября

Неприятные новости для фанатов мрачной стратегии Frostpunk 2: разработчики из 11 bit studios объявили о переносе релиза PC-версии игры. Вместо 25 июля, как планировалось ранее, игра выйдет 20 сентября 2024 года.

По словам авторов, к такому решению их подтолкнули отзывы пользователей, полученные после бета-тестирования, которое прошло пару месяцев назад.

"Ваши наблюдения, как и накопившееся количество функций, над которыми мы и так работали, заставили нас понять, что мы можем лучше расставить приоритеты — это позволит гарантировать вам наилучшее качество на релизе", - говорится в официальном сообщении разработчиков.

Дополнительное время, по их словам, необходимо для того, чтобы "сделать все правильно" и отточить Frostpunk 2 до блеска. Разработчики уверены, что включение новых функций и контента "нельзя просто добавить в патче после релиза", поэтому они должны быть доступны игрокам уже с момента выхода игры.

11 bit studios понимает, что перенос релиза может расстроить фанатов, однако просит их о терпении и поддержке. "Мы верим, что это правильное решение, которое позволит нам создать игру, в которую вы влюбитесь", - заключают разработчики.

Стоит отметить, что релиз консольных версий Frostpunk 2 (для PlayStation 5 и Xbox Series X/S) также должен был состояться 25 июля, но теперь их дата релиза остается неопределенной.