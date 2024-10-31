Мобильная Frostpunk: Beyond the Ice вышла на устройствах iOS и Android

Com2uS, NetEase и 11 Bit Studios объявили, что Frostpunk: Beyond the Ice стала доступна на устройствах iOS и Android. Новая мобильная игра основана на серии Frostpunk и описывается как «игра в жанре градостроительства, управления и выживания общества, действие которой происходит в постапокалиптическом ледниковом периоде во время Второй промышленной революции».

Издатель говорит: «Эта версия переносит захватывающее повествование и построение мира любимого оригинала, предлагая новый контент и впечатления, идеально подходящие для игры на ходу».