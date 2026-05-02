Адреналиновый шутер от первого лица Frostrail достиг 400 000 добавлений в желаемое в Steam

Создатели нашумевшего кооперативного выживача Barotrauma не скрывают восторга от количества добавлений в желаемое своего нового проекта - шутера от первого лица Frostrail. Если в марте цифры достигали 300 000, теперь отметка уже свыше 400 000!

Игрокам предстоит выживать в суровых условиях замёрзшей пустоши. После глобальной катастрофы лишь немногим счастливчикам удалось спастись. Собирайте ресурсы в опасных вылазках, сражайтесь с искажёнными выжившими, улучшайте поезд (свою последнюю надежду на спасение) и становитесь сильнее, ибо в условиях нового мира останутся только сильнейшие.

Релиз в раннем доступе запланирован на 2026 год на ПК.