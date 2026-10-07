Демоверсия выживалки Frostrail станет доступна на фестивале "Играм быть" в Steam

Разработчики симулятора выживания Frostrail анонсировали скорый выход демонстрационной версии своего проекта. Игра примет участие в популярном фестивале новинок под названием «Играм быть», который регулярно проводится на цифровой площадке Steam. Для тех пользователей, кто ещё не успел познакомиться с игровым процессом, создатели порекомендовали посмотреть специальный ознакомительный видеоролик от игрового портала IGN.

Игровой процесс завязан на постоянных экспедициях и слаженной работе всей команды выживших. Пользователям придётся совершать опасные вылазки в заброшенные поселения для сбора древесины, еды и других полезных ресурсов. Все найденные ценности игрокам необходимо перерабатывать в сырьё, которое затем используется для создания экипировки, приготовления улучшающей характеристики пищи, а также для ремонта стен и укрепления оборонительных систем самого состава.

Опробовать ознакомительную версию все желающие смогут в строго отведённый временной промежуток с 19 по 26 октября 2026 года. После завершения предыдущего этапа закрытого тестирования команда авторов усердно трудилась над улучшением игровых механик. Разработчики внимательно изучили абсолютно все отзывы и предложения, полученные от участников раннего тестирования.