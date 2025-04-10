Frostrail - новый шутер на выживание от авторов хардкорного симулятор Barotrauma выйдет в 2026 году

Издатель Shiro Unlimited и студия FakeFish, известная по Barotrauma, анонсировали Frostrail — шутер от первого лица с открытым миром, события которого разворачиваются в замороженной постапокалиптической пустоши. Игра выйдет в раннем доступе для PC через Steam в 2026 году.

В Frostrail игрокам предстоит выживать в одиночку или в кооперативе, исследуя мертвую землю, охваченные метелями руины и охотясь на эльдрических чудовищ. Главная особенность игры — бронепоезд, служащий одновременно убежищем, мастерской и базой. Он — ваш дом, ваша крепость и ваш шанс на выживание. Его можно модифицировать: укреплять, добавлять вагоны, ставить оружейные станции и системы жизнеобеспечения.

Игроки будут собирать ресурсы, создавать экипировку, охотиться и отбиваться от ревенантов — оживших проклятых, преследующих выживших. Но каждый шаг вдали от поезда — риск. Мороз замедляет, лишает зрения и губит. Каждая вылазка за пределы путей — баланс между жадностью и инстинктом самосохранения.

Frostrail обещает мрачную атмосферу, хардкорный геймплей и увлекательную смесь выживания, исследования и боя — в ледяном аду, где каждое движение может стать последним.