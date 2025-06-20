Frostrail от создателей Barotrauma покоряет Steam - 200 000 добавлений в список желаемого

Создатели Barotrauma из студии FakeFish готовят новую выживалку, и она уже приковал к себе внимание сообщества. Frostrail — это суровое выживание на поверхности замерзшей планеты, вдохновлённое The Long Dark и атмосферой Metro Exodus. Хотя здесь нет глубин океана, как в предыдущем проекте студии, мрак и опасность никуда не делись — теперь игрокам предстоит бороться с холодом, голодом и монстрами в обледеневшем аду.

Главная особенность игры — огромный поезд, ставший мобильной базой для выживания. Он позволяет исследовать постапокалиптические пустоши, останавливаться в заброшенных городах и забираться в подземные хранилища. Как и в лучших традициях жанра, придется собирать ресурсы, согреваться у печки, создавать снаряжение и выживать любой ценой.

Холод здесь — не просто фон, а одна из главных угроз. Замёрзнуть можно в любой момент, если слишком увлечься исследованием и забыть вовремя вернуться в вагон. Ситуацию осложняют когтистые монстры, патрулирующие белоснежные руины.

Судя по интересу, который вызвал проект, у Frostrail большие перспективы. Уже более 200 000 пользователей добавили игру в список желаемого в Steam — это серьёзный показатель для новой франшизы. Релиз в раннем доступе ожидается в 2026 году.