ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Frostrail 2026 г.
Экшен, Шутер, Выживание, Инди, От первого лица
6.9 14 оценок

Frostrail получил новый геймлпейный трейлер

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Представлен свежий геймплейный трейлер Frostrail — предстоящей хардкорной open-world survival FPS от разработчика FakeFish и издателя Shiro Unlimited.

Исследуйте, собирайте ресурсы, крафтите и сражайтесь, чтобы выжить в замёрзшем, заражённом мире — в одиночку или в кооперативе. Управляйте и улучшайте свой паровой поезд, проходя через беспощадную пустошь, где каждый выбор — вопрос выживания.

Игра будет доступна на ПК в 2026 году.

3
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Anjy

Очередной кооп в котором одному делать нечего(

WerGC

визуал тоже на хардкоре

ant 36436
проходя через беспощадную пустошь

А кто там рельсы от снега чистит, зомбаки? И семафоры работают.