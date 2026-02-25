Frostrail получил новый геймлпейный трейлер

Представлен свежий геймплейный трейлер Frostrail — предстоящей хардкорной open-world survival FPS от разработчика FakeFish и издателя Shiro Unlimited.

Исследуйте, собирайте ресурсы, крафтите и сражайтесь, чтобы выжить в замёрзшем, заражённом мире — в одиночку или в кооперативе. Управляйте и улучшайте свой паровой поезд, проходя через беспощадную пустошь, где каждый выбор — вопрос выживания.

Игра будет доступна на ПК в 2026 году.