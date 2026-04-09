Frostrail получит первый плейтест в апреле

Студия FakeFish объявила дату первого тестирования игры про выживание Frostrail. Первый плейтест проекта стартует 16 апреля 2026 года, а подать заявку на участие уже можно через страницу игры в Steam.

Frostrail представляет собой необычную игру на выживание, где центральным элементом становится поезд. Он служит не просто транспортом, а фактически мобильной базой, которая помогает игрокам перемещаться между опасными зонами и исследовать суровый мир.

Игровой процесс строится вокруг классических механик жанра survival. Игрокам предстоит добывать ресурсы, охотиться, искать полезные предметы и постепенно улучшать своё снаряжение, чтобы справляться с более сложными угрозами по мере продвижения.

Одной из главных особенностей проекта станет возможность развивать и модернизировать собственный поезд. Игроки смогут улучшать его системы, адаптируя транспорт к новым условиям и опасностям.

Интерес к игре уже заметен — ранее разработчики сообщали, что проект собрал около 300 тысяч добавлений в список желаемого в Steam. Новый трейлер и подробности плейтеста были представлены во время презентации Triple-i Initiative Showcase.