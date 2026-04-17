В Steam стартовал первый тест кооперативного выживания в ледяном аду Frostrail

Студии FakeFish (известная по Barotrauma) и издатель Shiro Unlimited (Wartales) запустили первый публичный плейтест своего нового сурового кооперативного шутера выживания Frostrail. Проект уже собрал более 300 000 добавлений в список желаемого на Steam, а доступ к тесту открыт через страницу игры.

Действие Frostrail разворачивается в мире, пережившем катастрофу и погрузившемся в вечную зиму. Игрокам предстоит выживать в одиночку или в кооперативе, путешествуя на паровом поезде через замерзшие пустоши. В условиях смертельных метелей и экстремального холода необходимо искать ресурсы в заброшенных поселениях, руинах и подземных комплексах.

Однако опасность исходит не только от природы. В мире Frostrail обитают Ревенанты — искажённые остатки погибших, которые охотятся на выживших. Игрокам придётся сражаться с ними в напряжённых боях, используя как холодное, так и огнестрельное оружие.

Текущий плейтест предлагает три зоны для изучения, включая обучающую. Игроки смогут управлять поездом, поддерживать его работу и топливо, осваивать основы выживания — от крафта до переработки ресурсов — а также участвовать в рейдах за лут в ранних подземельях.

Frostrail уже доступна в формате тестирования на Steam, а релиз в раннем доступе запланирован на 2026 год с поддержкой множества языков, включая русский.