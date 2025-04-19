Выживалка Frostrail от авторов Barotrauma набрала 100 тысяч вишлистов всего за четыре дня

Анонсированная всего неделю назад выживалка Frostrail от финской студии FakeFish уже стала настоящей сенсацией. За первые четыре дня игра попала в 100 тысяч списков желаемого в Steam.

Создатели отмечают огромный интерес со стороны игроков — поступает масса вопросов и комментариев, на которые команда обещает ответить в ближайшее время. При этом разработчики познакомили публику с командой Frostrail — она немного отличается от авторов Barotrauma, предыдущего проекта студии.

Действие игры разворачивается в погибшем мире, где выжившие едут на паровом поезде, сражаясь с нечестивыми и собирая ресурсы. Релиз ожидается в 2026 году.