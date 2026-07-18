На VK Play вышел Frozen Ship - российский выживач, вдохновленный Frostpunk

На платформе VK Play появилась игра Frozen Ship — проект российской студии Nionetix в жанре сурового выживания. Действие разворачивается в постапокалиптическом мире, скованном холодом и лишениями. Хотя игра явно опирается на наследие Frostpunk, разработчики предлагают иную трактовку привычной формулы: акцент смещён с обустройства статичного поселения на постоянное движение и адаптацию к меняющимся условиям.

В центре повествования — капитан сухопутного корабля, ведущего через ледяные пустоши экспедицию из двадцати человек. Судно выполняет сразу несколько функций: это и транспорт, способный преодолевать огромные расстояния, и мобильная база, где нужно поддерживать порядок, распределять обязанности и следить за состоянием экипажа. Управление такой сложной системой требует взвешенных решений — ошибка в планировании может дорого обойтись всей команде.

За пределами надёжной брони корабля игроков ждёт процедурно генерируемый мир, полный опасностей и возможностей. Предстоит исследовать заброшенные постройки, добывать ресурсы, отражать нападения диких хищников и выстраивать отношения с другими общинами, у каждой из которых свои правила и внутренние конфликты. От действий капитана зависит не только судьба экспедиции, но и баланс сил в этом суровом мире — каждое решение оставляет след в общей картине выживания человечества.