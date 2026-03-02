Создатели Fruit Ninja и Jetpack Joyride уволили 41 сотрудника

Австралийская студия разработчик и издатель Halfbrick сократила 41 сотрудника. Создатели Jetpack Joyride и Fruit Ninja сообщили в социальных сетях, что упразднят ряд должностей в Австралии и завершат работу над международными контрактами. Позже компания официально подтвердила журналистам, что всего будет уволен 41 человек.

В заявлении студии говорится: Это решение далось нелегко. Руководство отметило: Как и многие студии, мы переживаем сложный период для игровой индустрии, и нам пришлось сделать тяжелый выбор относительно того, как двигаться дальше. Эти изменения продиктованы организационными и стратегическими приоритетами, а не индивидуальными показателями.

Также представители компании заявили: Наш фокус сейчас направлен на то, чтобы провести этот переходный период с заботой, уважением и искренней признательностью к людям, которые так много сделали для Halfbrick. Мы желаем им только самого лучшего в будущем.

Совсем недавно Halfbrick выпустила игру Blueys Quest for The Gold Pen на 2 мобильных операционных системах iOS и Android. В будущем планируется релиз проекта на 2 других платформах: ПК и консолях.

В 2023 году студия переориентировала свой мобильный бизнес на подписки через собственный сервис Halfbrick+, который предлагает геймерам доступ к каталогу игр без рекламы и внутриигровых покупок. В 2024 году компания сообщила, что также подписывает контракты на добавление в сервис проектов от сторонних разработчиков.

Менеджер по продукту Halfbrick+ Эли Ходапп подчеркнул: Я хочу сделать акцент на людях, которых это коснулось. Это талантливые специалисты, и мы искренне благодарны за то, что они привнесли в Halfbrick. Он добавил: Мы хотим, чтобы они как можно быстрее нашли новое отличное место. Если другие студии нанимают сотрудников и хотят получить рекомендации, я рад помочь всем, чем смогу.