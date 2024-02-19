Отправляйтесь в казахские степи: игра "Fuck You Witch" выходит в Steam

Жизнь текла размеренно и безмятежно, пока ваша лучшая подруга вдруг не призналась вам в любви. Это стало полной неожиданностью. Ещё и странные галлюцинации начали мучить — то ли от бессонницы, то ли нервы сдали. Аппетит пропал, да и вообще, привычный распорядок дня пошёл наперекосяк.

Эта игра позволяет окунуться в атмосферу Казахстана. Можно исследовать юрты в живописной степи, полюбоваться закатами и рассветами, послушать старинные легенды у костра. А можно заглянуть в типичную постсоветскую хрущёвку со всеми её реалиями.

Во время прохождения предстоит выполнить множество заданий, чтобы помочь односельчанам и разгадать тайну происходящего. Придётся ухаживать за верблюдами, проходить краткий курс портного дела, кататься на степных скакунах и общаться с казахскими философами. И конечно, вам нужно будет готовить — ведь главный секрет, который предстоит постичь — это идеальный рецепт бешбармака.

И напоследок стоит упомянуть одну из главных особенностей игры — уникальную систему микрофонного ввода. С помощью русского мата можно отгонять нечистую силу. Правда, не стоит использовать эту функцию, если рядом мама — она точно не оценит вашу брань.