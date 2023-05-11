Состоялся релиз тактической японской ролевой игры Fuga: Melodies of Steel 2 ©

Игра Fuga: Melodies of Steel 2 от CyberConnect2 уже доступна на Xbox One, PS4, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch и ПК. Она также доступна по программе Game Pass для консолей Xbox, ПК и облака.

В продолжении тактической ролевой игры Melodies of Steel 2, вышедшей в 2021 году, Мальт и его друзья возвращаются в родной город спустя год. После того как половина из них попадает в ловушку, Мальт вместе с новичком Ваниллой отправляется в путешествие, чтобы спасти их. В игре присутствуют все те же элементы геймплея: вы назначаете персонажей на разное оружие, выбираете разные маршруты в битвах и можете пожертвовать персонажем, чтобы зарядить пушку души.

Манагарм - это новое оружие, которое наносит серьезные повреждения, но может быть использовано только один раз за бой и вырубает персонажа. Кроме того, в игре есть дирижабли для пополнения запасов в точках пути или бомбардировки врагов, экспедиции для поиска материалов, необходимых для модернизации танка, и многое другое.