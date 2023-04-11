Тактическая японская ролевая игра Fuga: Melodies of Steel 2 отправилась на золото ©

Игра Fuga: Melodies of Steel 2 отправилась на золото на всех платформах, сообщил президент и генеральный директор CyberConnect2 Хироси Мацуяма в Twitter.

Мацуяма также подтвердил, что ролик с кратким изложением событий первой игры будет доступен с титульного экрана. Однако игра больше понравится тем, кто играл в первую Fuga: Melodies of Steel.

Действие Fuga: Melodies of Steel 2 происходит через год после событий предыдущей игры. Хотя дети отпраздновали свою победу, война не закончилась. Половина первоначального экипажа оказалась в ловушке внутри Тараниса, и он начал буйствовать, сея разрушения по всему миру. Теперь оставшимся предстоит присоединиться к Ванилле, дочери Гаско, и взойти на борт его аналога, танка Таранис, чтобы избежать еще большей трагедии и спасти своих друзей.

Fuga: Melodies of Steel 2 выйдет 11 мая для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam и Epic Games Store.