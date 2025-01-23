Fuga: Melodies of Steel 3 выйдет 29 мая на консолях и ПК

Компания CyberConnect2 анонсировала релиз Fuga: Melodies of Steel 3. Игра выйдет 29 мая для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store. На старте будут доступны английский, французский и японский языки, а позже добавят поддержку традиционного и упрощенного китайского.

В Японии выпустят физическое издание для Switch стоимостью 4180 иен. Также станет доступен коллекционный набор Fuga: Melodies of Steel 1 / 2 / 3 Trilogy Box за 15 180 иен, включающий физические версии всех игр серии.

Сюжет: дети отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти Мальта, который исчез при загадочных обстоятельствах. Обнаружив мощный танк «Таранис», они решаются проникнуть в самое сердце империи Берман, столкнувшись с её сильнейшими воинами — Багровыми рыцарями.

Особенности игры: