Подробности о японской ролевой игре Fuga: Melodies of Steel 3 появятся на следующей неделе

Студия CyberConnect2 объявила, что 23 января 2025 года представит новости о Fuga: Melodies of Steel 3, продолжении популярной японской ролевой игры. Хотя анонс содержит минимум информации, ожидается, что новая глава сохранит элементы предыдущих игр серии, в которых игроки управляют танками и назначают персонажей для сражений с врагами в рамках продуманной истории.

На официальном сайте проекта пока нет подробностей, за исключением логотипа, изображающего один из характерных для игры транспортных средств, и нескольких ссылок на социальные сети. Однако поклонники могут ожидать, что игра будет доступна на PlayStation 5, PC, Xbox Series X и S, а также на Nintendo Switch. Возможно, Fuga: Melodies of Steel 3 также выйдет на новейшей консоли Nintendo Switch 2.