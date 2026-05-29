Full Circle хочет вернуть дух JRPG эпохи PlayStation - с пиксельной графикой, летающими городами и меланхоличным сюжетом

Full Circle — новая сюжетная JRPG от 2nd Player Games и Deck13 Spotlight — официально анонсирована для ПК и консолей. Разработчики пока не называют дату выхода, но пообещали показать больше информации на Gamescom 2026.

С первого взгляда Full Circle будто специально пытается вызвать ностальгию по временам первой PlayStation. Пиксельная графика, постапокалиптический мир, парящие города и меланхоличная атмосфера сразу напоминают о JRPG конца 90-х, когда жанр особенно любил смешивать фантастику, драму взросления и философские темы.

Сюжет расскажет о мире, где человечество спаслось в небесных городах, оставив поверхность мутировавшим существам. Главные герои выросли с убеждением, что за пределами их убежища жизни почти не осталось, но одна миссия меняет всё и открывает существование других выживших, скрытых цивилизаций и опасных тайн прошлого.

Отдельно разработчики делают акцент на боевой системе. Full Circle сочетает классические пошаговые сражения с механиками своевременных нажатий кнопок и цепочками комбо. Игрокам позволят комбинировать способности героев, быстро менять членов отряда прямо в бою и экспериментировать с синергиями. Такой подход напоминает одновременно Persona, The Legend of Dragoon и современные инди-JRPG, которые пытаются переосмыслить классику, а не просто копировать её внешний вид.

Особенно интересно выглядит общий тон игры. Full Circle явно не пытается быть «ретро ради ретро». Судя по описанию, авторы делают ставку именно на атмосферу старых JRPG — с чувством приключения, лёгкой грустью и историей о людях, пытающихся найти своё место в разрушенном мире. И для поклонников жанра это может оказаться куда важнее очередной фотореалистичной графики.