В Steam состоялся релиз веселого экшен-шутера FULL METAL SCHOOLGIRL от компании D3PUBLISHER. Разработчики обещают, что проект сочетает в себе лучшее из двух известных серий: ближний бой из "Onechanbara" и масштабные перестрелки из "Earth Defense Force".

Сюжет игры повествует о полностью механизированной киборге-школьнице, которая врывается в стоэтажное здание могущественной корпорации, чтобы уничтожить эксплуататорское предприятие. И всё это - в прямом эфире! Игроков ждет захватывающее приключение, где в ход идут как мощные арсеналы огнестрельного оружия, так и клинки в духе динамичных слэшеров.

По случаю запуска действует специальная скидка 10% для всех, кто приобретет игру до 6 ноября. Кроме того, для ранних покупателей в течение ограниченного времени подготовлен бонусный костюм - "Боевой костюм Саки" из игры "OneeChanbara ORIGIN" для персонажа Акеми.