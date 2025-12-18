С места в карьер: симулятор скачек Full Stride выйдет на PS5 и ПК в начале 2026 года

Японская студия Blue Bullet из Йокогамы объявила окно релиза Full Stride — редкого по нынешним меркам симулятора конных скачек. Игра выйдет на PlayStation 5 и PC (Steam) в первом квартале 2026 года, а для поддержки разработки авторы также запустили страницу на Patreon.

Full Stride делает ставку на реалистичную верховую езду от первого лица и управление, полностью зависящее от навыков игрока. Камера с уровня седла позволяет отслеживать дистанцию, соперников и положение на трассе, а успех в заезде определяется точным таймингом, грамотным распределением выносливости и правильным выбором темпа. Здесь важно всё: момент старта, удержание позиции в пелотоне и финальный спринт.

Каждая лошадь обладает собственными характеристиками — скоростью, запасом сил, умением проходить повороты, предпочтением покрытия и даже темпераментом. Трёхмерные трассы различаются по рельефу, дистанции и типу поверхности, а условия заезда меняются в зависимости от времени суток. При этом разработчики подчёркивают: игра полностью сосредоточена на жокейском мастерстве и гоночной стратегии, без элементов менеджмента и разведения.

Жанр конных скачек давно остаётся нишевым, поэтому Full Stride с акцентом на иммерсивное управление может стать неожиданно свежим предложением для любителей необычных симуляторов.