Сервера Fullmetal Alchemist Mobile закроются 29 марта 2024 года

Бесплатная мобильная ролевая игра Fullmetal Alchemist Mobile прекратит свое существование 29 марта 2024 года, объявила Square Enix. С сегодняшнего дня все внутриигровые покупки приостановлены.

Fullmetal Alchemist Mobile вышла на iOS через App Store и на Android через Google Play 4 августа 2022 года.

В письме команда разработчиков сообщила, что, хотя она получила положительные отзывы о том, как она отобразила сюжет оригинального произведения в игре, она также получила различные мнения в тех областях, где она не смогла предоставить удовлетворительный сервис. И хотя компания предпринимает инициативы по улучшению ситуации, ей стало трудно поддерживать структуру команды, необходимую для обеспечения лучшего обслуживания в будущем.

Поскольку сервис закончится раньше, чем команда разработчиков сможет реализовать обещанную ранее оригинальную историю, вместо этого она выпустит ее в виде озвученной постановки, которая будет последовательно выходить в потоковом режиме в период с января по март 2024 года.