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Fullmetal Alchemist Mobile 04.08.2022
Ролевая, Условно-бесплатная, Аниме
6.1 16 оценок

Сервера Fullmetal Alchemist Mobile закроются 29 марта 2024 года

butcher69
Новости

Бесплатная мобильная ролевая игра Fullmetal Alchemist Mobile прекратит свое существование 29 марта 2024 года, объявила Square Enix. С сегодняшнего дня все внутриигровые покупки приостановлены.

Fullmetal Alchemist Mobile вышла на iOS через App Store и на Android через Google Play 4 августа 2022 года.

В письме команда разработчиков сообщила, что, хотя она получила положительные отзывы о том, как она отобразила сюжет оригинального произведения в игре, она также получила различные мнения в тех областях, где она не смогла предоставить удовлетворительный сервис. И хотя компания предпринимает инициативы по улучшению ситуации, ей стало трудно поддерживать структуру команды, необходимую для обеспечения лучшего обслуживания в будущем.

Поскольку сервис закончится раньше, чем команда разработчиков сможет реализовать обещанную ранее оригинальную историю, вместо этого она выпустит ее в виде озвученной постановки, которая будет последовательно выходить в потоковом режиме в период с января по март 2024 года.

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