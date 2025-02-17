Британская студия 10:10 Games провела массовые увольнения после провала своего дебютного проекта Funko Fusion. По данным Insider Gaming, игра стала «полным коммерческим и критическим провалом», что привело к потере финансирования для будущих проектов.
Funko Fusion пыталась повторить успех Lego-игр, используя вместо конструктора фигурки Funko Pop. Проект включал персонажей из популярных франшиз, таких как Team Fortress 2, Mega Man, The Walking Dead и "Назад в будущее". Однако игра не оправдала ожиданий, получив лишь 53 балла на OpenCritic и «смешанный» рейтинг в Steam (68% положительных отзывов).
Источники издания сообщают, что перед сокращением сотрудников просили использовать отпускные дни. Некоторые узнали об увольнении, находясь за границей. Руководство, по слухам, игнорировало обратную связь команды, стремясь ускорить процесс.
Сейчас доведут в скором времени до нехорошего, забастовки или еще чего. Заставляют делать парашу или пихать повестку, уже на стадии разработки очевидно что провалится, но нет, увольнение сотрудников, чтобы нанять новых, чтобы те снова делали парашу, опять увольнение или закрытие студии уже.
а в каком месте Funko Fusion? лгбт?
если бы они пошли по пути более известных марок там марвел дс - было бы лучше
Ну ниШмагли они ниШмагли..