Британская студия 10:10 Games провела массовые увольнения после провала своего дебютного проекта Funko Fusion. По данным Insider Gaming, игра стала «полным коммерческим и критическим провалом», что привело к потере финансирования для будущих проектов.

Funko Fusion пыталась повторить успех Lego-игр, используя вместо конструктора фигурки Funko Pop. Проект включал персонажей из популярных франшиз, таких как Team Fortress 2, Mega Man, The Walking Dead и "Назад в будущее". Однако игра не оправдала ожиданий, получив лишь 53 балла на OpenCritic и «смешанный» рейтинг в Steam (68% положительных отзывов).

Источники издания сообщают, что перед сокращением сотрудников просили использовать отпускные дни. Некоторые узнали об увольнении, находясь за границей. Руководство, по слухам, игнорировало обратную связь команды, стремясь ускорить процесс.