Анонсирован напряженный кооперативный симулятор выживания Funnel Runners про борьбу с торнадо - релиз уже скоро

Молодая студия Supernova Studios LLC объявила о скором выходе в раннем доступе своего нового кооперативного проекта — Funnel Runners. Игра предлагает весьма свежий взгляд на популярный жанр выживания. На этот раз главным и самым безжалостным противником геймеров станут не толпы монстров, а колоссальная сила стихии в виде надвигающегося гигантского смерча.

По сюжету игрокам предстоит примерить форму сотрудников метеорологической организации «APEX Storm Monitoring Services». Вас отправляют на первое полевое задание прямо в эпицентр природной катастрофы. Геймплей рассчитан как на соло-игроков, так и на масштабный кооператив с поддержкой до восьми человек в одном лобби. Главная задача отряда сводится к одному: необходимо срочно исследовать разрушающийся город, найти разбросанные датчики для сбора климатических данных, а самое важное — отыскать запчасти и починить сломанный эвакуационный фургон, чтобы спастись до полного апокалипсиса.

Ключевой фишкой Funnel Runners станет динамически изменяющееся и опасное окружение с видом от первого лица. С каждой минутой матча смерчи и бури набирают свою разрушительную мощь, буквально стирая строения с лица земли. При этом система разрушений несет и тактический характер: если здание обрушилось под напором урагана, забрать из его обломков жизненно важные для побега детали уже не выйдет. Это заставляет команду действовать максимально слаженно, быстро распределять задачи и оперативно делиться ресурсами. Того же, кто зазевается и попадет в саму воронку торнадо, ждет мгновенная смерть без шанса на возвращение в матч.

Разработчики также делают серьезный упор на высокую реиграбельность. Утверждается, что при каждом новом запуске сессии игра будет случайно генерировать погодные условия, места появления лута и даже сами поломки транспортного средства, благодаря чему каждый побег от шторма станет уникальным испытанием.

Окунуться в атмосферу природного хаоса и попытаться завести фургон можно будет уже через пару дней. Старт Funnel Runners в формате раннего доступа в Steam состоится 16 июля. О наличии русскоязычной локализации на старте пока не сообщается.