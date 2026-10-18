Шутер Fuse от Insomniac Games перенесли на ПК с помощью статической рекомпиляции

Забытый кооперативный боевик Fuse от студии Insomniac Games получил полноценный порт для современных персональных компьютеров благодаря технологии статической рекомпиляции. Разработчик под псевдонимом nikolaygorb представил проект FuseRecomp и опубликовал релиз версии 1.0, позволяющий запустить игру на Windows и Linux.

Оригинальный шутер вышел в мае 2013 года только на консолях PlayStation 3 и Xbox 360 под крылом издательства Electronic Arts. Игру впервые представили на выставке E3 в 2011 году под названием Overstrike в яркой шпионской стилистике, однако в процессе разработки издатель настоял на смене концепции. В итоге проект превратили в стандартный фантастический боевик от третьего лица с укрытиями, игра провалилась в продаже и осталась заперта на приставках седьмого поколения без официальной версии для PC.

В основе неофициального порта лежит современный набор инструментов ReXGlue SDK с интеграцией наработок и патчей эмулятора xenia и его экспериментальной ветки xenia-canary. Метод статической рекомпиляции переводит исходный бинарный код версии для Xbox 360 напрямую в нативные инструкции x86-64. Такой подход гарантирует высокую производительность и низкие системные требования по сравнению с тяжелой классической эмуляцией. За графическую составляющую отвечают современные интерфейсы DirectX 12 и Vulkan.

Сборка версии 1.0 имеет статус полностью проходимой в одиночном офлайн-режиме. В проекте без сбоев работают рендеринг видео, игровой процесс, позиционирование звука, система внутриигровых достижений и запись файлов сохранений. Сетевые компоненты и мультиплеер по сети не поддерживаются архитектурой порта, поэтому сюжетная кампания рассчитана исключительно на прохождение в одиночку с ботами под управлением искусственного интеллекта.

Репозиторий проекта не содержит защищенных авторским правом материалов и оригинальных ассетов боевика. Для запуска фанатам требуется предоставить собственный лицензионный диск с релизом для Xbox 360, из которого извлекаются игровые файлы и исполняемый контейнер. Готовый исполняемый архив Fuse-win64 размером 31.1 МБ и полная кодовая база проекта находятся в открытом доступе на платформе GitHub под свободной лицензией MIT.