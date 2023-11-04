Креативная песочница по запуску фейерверков FWsim: Fireworks Display Simulator вышла на ПК в Steam

Этот симулятор позволит вам ощутить себя настоящим мастером фейерверков и воплотить ваши творческие идеи. Каждый из нас с восторгом наблюдал за фейерверками в детстве. Яркие вспышки в небе, грохот, музыка и красочное зрелище навсегда остаются в памяти.

Теперь вы можете сами создавать такое волшебство. В вашем распоряжении — 400 реалистичных эффектов. Выбирайте готовые фейерверки или комбинируйте отдельные элементы для создания уникальных шоу.