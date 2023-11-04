Креативная песочница по запуску фейерверков FWsim: Fireworks Display Simulator вышла на ПК в Steam

Fireworks Display Simulator вышел из раннего доступа и теперь официально доступен для Windows в Steam и предлагает взрывной симулятор пиротехнического искусства. Полная версия включает совершенно новую графику и возможность загружать реальные местоположения со всего мира с помощью Google Maps.
FWsim — один из лучших инструментов 3D-моделирования индустрии фейерверков, используемый и получивший признание профессионалов и любителей фейерверков во всем мире. После 10 лет успеха и создания более 30 000 фейерверков Fwsim вышла из раннего доступа Steam.