Создательница Gabriel Knight пожаловалась на тотальное молчание Microsoft по поводу судьбы культовой серии

Культовая детективная франшиза Gabriel Knight рискует окончательно остаться в забвении из-за полного игнорирования со стороны корпорации Microsoft. Создательница вселенной и геймдизайнер Джейн Дженсен рассказала, что любые попытки связаться с новым владельцем прав наталкиваются на глухую стену молчания. После завершения сделки по покупке Activision Blizzard весь каталог классических приключенческих игр распавшейся студии Sierra On-Line перешел в собственность редмондского гиганта, однако судьба легендарных квестов руководство компании совершенно не интересует.

По словам Дженсен, вместе с партнерской студией она уже разработала концепцию для потенциальной Gabriel Knight 4. Команда подготовила сюжетную завязку, слайды презентации и первые концепт-арты, а также рассчитала производственный бюджет. На создание полноценной четвертой части требуется от 1.5 до 2 млн долларов, что по меркам современной игровой индустрии выглядит более чем скромной суммой.

Несмотря на готовность ветеранов индустрии взяться за работу, связаться с лицами, принимающими решения, оказалось невозможно. Авторы отправляли официальные запросы руководству Microsoft сразу после перехода прав, но в ответ не получили ни одного сообщения. К попыткам наладить диалог подключались юристы и знакомые сотрудников корпорации, однако обратной связи так и не последовало.

После перехода лицензий к Microsoft туда были отправлены письма с надеждой на сотрудничество, но в ответ стояла полная тишина. Не пришло абсолютно никакого ответа. В подобном подходе нет никакого смысла, ведь интеллектуальная собственность просто разрушается, теряет ценность и пылится без дела.

- Джейн Дженсен, геймдизайнер и создательница серии Gabriel Knight

Создательница франшизы назвала подобное поведение корпорации абсурдным. Культовая интеллектуальная собственность не приносит прибыли и постепенно забывается аудиторией, пока правообладатель удерживает бренд мертвым грузом, не давая ни согласия на разработку, ни официального отказа.

В настоящее время команда пытается найти частных инвесторов со стороны, чтобы профинансировать небольшую играбельную демоверсию из 3 или 4 комнат. Разработчики надеются, что осязаемый вертикальный срез поможет привлечь внимание менеджеров Microsoft и убедить их выдать разрешение на использование бренда.

Оригинальная трилогия о борце со сверхъестественным злом Габриэле Найте выходила с 1993 по 1999 год на PC и заслужила признание за сложный мистический сюжет и историческую достоверность. Последним релизом во франшизе стал ремейк первой части, выпущенный в 2014 году, после чего серия была окончательно заморожена.