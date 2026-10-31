Создательница Gabriel Knight пожаловалась на тотальное молчание Microsoft по поводу судьбы культовой серии

Культовая детективная франшиза Gabriel Knight рискует окончательно остаться в забвении из-за полного игнорирования со стороны корпорации Microsoft. Создательница вселенной и геймдизайнер Джейн Дженсен рассказала, что любые попытки связаться с новым владельцем прав наталкиваются на глухую стену молчания. После завершения сделки по покупке Activision Blizzard весь каталог классических приключенческих игр распавшейся студии Sierra On-Line перешел в собственность редмондского гиганта, однако судьба легендарных квестов руководство компании совершенно не интересует.
По словам Дженсен, вместе с партнерской студией она уже разработала концепцию для потенциальной Gabriel Knight 4. Команда подготовила сюжетную завязку, слайды презентации и первые концепт-арты, а также рассчитала производственный бюджет. На создание полноценной четвертой части требуется от 1.5 до 2 млн долларов, что по меркам современной игровой индустрии выглядит более чем скромной суммой.
Несмотря на готовность ветеранов индустрии взяться за работу, связаться с лицами, принимающими решения, оказалось невозможно. Авторы отправляли официальные запросы руководству Microsoft сразу после перехода прав, но в ответ не получили ни одного сообщения. К попыткам наладить диалог подключались юристы и знакомые сотрудников корпорации, однако обратной связи так и не последовало.
После перехода лицензий к Microsoft туда были отправлены письма с надеждой на сотрудничество, но в ответ стояла полная тишина. Не пришло абсолютно никакого ответа. В подобном подходе нет никакого смысла, ведь интеллектуальная собственность просто разрушается, теряет ценность и пылится без дела.
- Джейн Дженсен, геймдизайнер и создательница серии Gabriel Knight
Создательница франшизы назвала подобное поведение корпорации абсурдным. Культовая интеллектуальная собственность не приносит прибыли и постепенно забывается аудиторией, пока правообладатель удерживает бренд мертвым грузом, не давая ни согласия на разработку, ни официального отказа.
В настоящее время команда пытается найти частных инвесторов со стороны, чтобы профинансировать небольшую играбельную демоверсию из 3 или 4 комнат. Разработчики надеются, что осязаемый вертикальный срез поможет привлечь внимание менеджеров Microsoft и убедить их выдать разрешение на использование бренда.
Оригинальная трилогия о борце со сверхъестественным злом Габриэле Найте выходила с 1993 по 1999 год на PC и заслужила признание за сложный мистический сюжет и историческую достоверность. Последним релизом во франшизе стал ремейк первой части, выпущенный в 2014 году, после чего серия была окончательно заморожена.
Да им вообще лесом эти интелектуальные собственности они ещё не то что ремейка какой либо игры невыпустили но даже Remastered ,им до кучи вместе с COD дасталась тьма франшиз они так и будут пылится у них им нужен был COD и всё ну и Дьябло ещё