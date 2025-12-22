ЧАТ ИГРЫ
GACHIAKUTA: The Game TBA
Экшен, От третьего лица, Постапокалипсис, Аниме
Аниме выходит на поле боя: GACHIAKUTA получит экшен-RPG для консолей и ПК

butcher69 butcher69

Издатель Com2uS официально анонсировал GACHIAKUTA: The Game — экшен-RPG с элементами выживания, основанную на одноимённом аниме и манге Кэя Ураны с граффити-дизайном от Хидэёси Андо. Проект готовится к выходу на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam, однако дата релиза пока не раскрывается.

Разработчики обещают мрачное и жестокое приключение, в котором игрокам предстоит выбираться из «бездны ада», чтобы бросить вызов изуродованному миру. Вместе с анонсом был представлен трейлер с находящейся в разработке графикой — полноценный показ геймплея ожидается позже. Com2uS уверяет, что новые подробности об адаптации GACHIAKUTA уже на подходе.

нитгитлистер

ооо это мы ждем готовимся, надеюсь локализация будет хотябы сабы. анимка одна из лучших в этой половине года

Hall_1920

Классное аниме

Rio17

Ожидаемо смотрел аниме неплохой в принципе получился

ZNGRU

А нафига? Ведь аниме та еще BLUE WATER.

Romantik1988

Наконец-то новая Гача на пк))))