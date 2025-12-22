Аниме выходит на поле боя: GACHIAKUTA получит экшен-RPG для консолей и ПК

Издатель Com2uS официально анонсировал GACHIAKUTA: The Game — экшен-RPG с элементами выживания, основанную на одноимённом аниме и манге Кэя Ураны с граффити-дизайном от Хидэёси Андо. Проект готовится к выходу на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam, однако дата релиза пока не раскрывается.
Разработчики обещают мрачное и жестокое приключение, в котором игрокам предстоит выбираться из «бездны ада», чтобы бросить вызов изуродованному миру. Вместе с анонсом был представлен трейлер с находящейся в разработке графикой — полноценный показ геймплея ожидается позже. Com2uS уверяет, что новые подробности об адаптации GACHIAKUTA уже на подходе.
ооо это мы ждем готовимся, надеюсь локализация будет хотябы сабы. анимка одна из лучших в этой половине года
Классное аниме
Ожидаемо смотрел аниме неплохой в принципе получился
А нафига? Ведь аниме та еще BLUE WATER.
Наконец-то новая Гача на пк))))