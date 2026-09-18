GACHIAKUTA: BREAKOUT выйдет в 2027 году - экшен-RPG по аниме отправит Рудо в опасную Яму

Разработчик Com2uS объявил новое название и примерный срок выхода GACHIAKUTA: BREAKOUT — экшен-RPG по мотивам популярной японской манги и аниме GACHIAKUTA. Игра, ранее известная как GACHIAKUTA: The Game, выйдет в 2027 году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.

Проект воссоздаст мир GACHIAKUTA в полноценной 3D-графике с использованием стилистики цел-шейдинга. История расскажет о Рудо — мальчике, живущем в трущобах и вынужденном буквально выживать среди мусора. После ложного обвинения в преступлении героя сбрасывают в Яму — место, которого жители мира стараются избегать любой ценой.

В Яме Рудо встречает уборщика Энджина и узнаёт больше о настоящем устройстве окружающего мира. Одновременно у героя пробуждается необычная способность: он может извлекать души из выброшенных предметов и превращать их ценность в оружие. С помощью этой силы Рудо предстоит сражаться с опасными противниками и искать способ изменить существующий порядок.

Основой игрового процесса станет выживание в опасных районах Ямы. Игрокам придётся исследовать загрязнённые территории, сражаться с мусорными зверями и преступниками, собирать ценные предметы и возвращаться с добычей на базу. Полученный опыт и найденные ресурсы позволят развивать персонажа и открывать новые варианты боевого стиля.

Отдельную роль сыграет штаб «Чистильщиков». Добытые во время вылазок предметы можно использовать для расширения и улучшения базы, открывая новые возможности и укрепляя её защиту. Между миссиями игроки смогут взаимодействовать с другими членами организации и заниматься дополнительными активностями, включая поиск спрятанных граффити.

GACHIAKUTA: BREAKOUT также предложит кооперативную игру в реальном времени. Разработчики обещают сохранить характерную атмосферу оригинала, совместив её с динамичными сражениями и масштабными 3D-сценами.

GACHIAKUTA: BREAKOUT выйдет в 2027 году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.