Inti Creates показала бонусы за предзаказ Switch 2-версии Gal Guardians: Servants of the Dark

Студия Inti Creates раскрыла подробности бонусов за предзаказ физических изданий метроидвании Gal Guardians: Servants of the Dark для Nintendo Switch 2 в японских магазинах. Покупатели сопутствующих сетей получат настенные гобелены и плакаты с эксклюзивными иллюстрациями от художников проекта.

Сюжет игры рассказывает о сестрах Кирике и Маше, преданных вассалах повелителя демонов Максима. Вернувшись в родное Демоническое царство, героини обнаруживают свой замок разрушенным армией лорда Лайзенорга, а своего господина — лишенным сил. Теперь им предстоит отстроить крепость и вернуть Максиму былую власть.

Игровой процесс строится на переключении между сестрами на лету. Кирика специализируется на дальнем бое с демоническим огнестрельным оружием, а Маша уничтожает противников в ближнем бою с помощью кнута. Для восстановления сил повелителя игрокам придется собирать его останки. Из побежденных врагов и сундуков выпадает случайный лут: расходники, дополнительное оружие и демонические реликвии, необходимые для крафта и открытия новых способностей.

На данный момент экшен-платформер уже доступен на PC, а также на консолях PlayStation и Xbox. Версия для Switch 2 поступит в продажу 28 января 2027 года.