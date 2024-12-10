Для Galactic Civilizations 4 стало доступно расширение Megastructures и бесплатное обновление контента

Сегодня Stardock официально выпускает Galactic Civilizations 4: Megastructures, предоставляя игрокам новые возможности для использования силы звёзд и создания мощных поздних этапов игры. В 4X-стратегии появились колоссальные сооружения, которые создают новые конфликтные и дипломатические возможности для империй на поздних этапах игры.

Брэд Уорделл, генеральный директор Stardock Entertainment сказал:

Megastructures предлагает мощные новые возможности на поздних этапах игры, которые, как мы думаем, действительно понравятся игрокам. Слишком часто в 4X-стратегиях судьба отстающих игроков определяется ближе к концу игры; но с Megastructures мы даём игрокам возможность поменяться ролями с теми, кто удобно расположился первыми.

Хотя мегаструктуры могут быть полезны, они будут представлять свои собственные проблемы с управлением ресурсами и политическими ситуациями, в которых нужно будет ориентироваться. Опытные игроки, которые смогут эффективно распределять свои материалы, смогут использовать весь потенциал сфер Дайсона, кольцевых миров, звёздного нексуса и звёздных врат, чтобы достичь окончательной победы.

Помимо расширения Megastructures, Galactic Civilizations 4 получит бесплатное обновление, включающее новый контент для всех игроков. Обновление v2.92 будет включать улучшенную генерацию карты галактики, упрощённый вид галактики, обновлённые эффекты освещения и улучшения игрового баланса.