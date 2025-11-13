Дополнение Tales of the Terran Alliance для Galactic Civilizations 4 выйдет в начале декабря

Второй абонемент для Galactic Civilizations 4 стартует 4 декабря с новым дополнением. Stardock Entertainment анонсировала контент Tales of the Terran Alliance. Это лишь первое из пяти дополнений, которые войдут в состав второго абонемента. Остальные выйдут в 2026 и 2027 годах. Это дополнения Federations & Empire и Ascension, оба запланированы на 2026 год, а также Hegemon и Underworld, которые запланированы на 2027 год.

Это дополнение — дань уважения поклонникам Galactic Civilizations, которые просили более глубокого понимания истории человечества. Tales of the Terran Alliance предлагает не только новые игровые механики, но и насыщенный сюжет, раскрывающий, что значит быть человеком в галактике, полной древних и могущественных цивилизаций».

Дополнение Tales of the Terran Alliance позволит игрокам взглянуть на эпоху, когда человеческая раса расширяла свои владения в космосе. В этом дополнении вы будете играть за ксендара, получите доступ к новому древу человеческих технологий, станете свидетелями новых сюжетных событий, которые определят судьбу человечества, а также получите новое оружие, планетарные улучшения, средства защиты и новые компоненты для кораблей.