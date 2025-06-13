Гиперпрыжок в будущее: Galactic Civilizations 4 получила масштабное обновление, меняющее саму суть 4X-стратегии

Разработчик Stardock выпустил одно из самых масштабных обновлений в истории своей флагманской 4X-стратегии. Патч Hyperlane полностью переосмысливает ключевые аспекты Galactic Civilizations 4 — от системы перемещения и генерации карт до ИИ противников и стратегий управления флотом. По словам разработчиков, обновление стало результатом более года тесной работы с сообществом и учитывает сотни предложений игроков.

Главное нововведение — гиперпути, революционная система перемещения между звездами. Теперь исследование галактики стало не только быстрее, но и глубже с тактической точки зрения: гиперпути формируют логистические маршруты и новые стратегические choke-points. Чтобы их использовать, игроку предстоит разблокировать сканирование подпространства, добавляя исследованию дополнительную цель.

Серьёзные изменения коснулись и генератора карт: теперь он поддерживает более масштабные звездные системы, особенно заметно это на слабом «железе». Карты стали разнообразнее, а опций для кастомизации — больше. Визуально обновились звездолёты, а интерфейс стал понятнее и отзывчивее — от меню до микроменеджмента планет.

Не остался без внимания и искусственный интеллект. Теперь соперники, управляемые компьютером, ведут себя куда умнее, особенно на высоких уровнях сложности — они могут даже повышать сложность по ходу партии, если отстают в развитии.

Система снабжения флота также претерпела изменения. Появился лимит, ограничивающий военные амбиции до тех пор, пока игрок не прокачает технологии или не улучшит инфраструктуру на планетах. Это решение делает военные кампании более продуманными и усложняет захватнический геймплей.

Дополнительно улучшена интеграция со Steam Workshop, что упростит обмен пользовательскими кораблями. Все вышедшие DLC были переработаны и расширены дополнительным контентом, чтобы соответствовать новому уровню качества игры.

Обновление Galactic Civilizations 4 Hyperlane уже доступно. Оно ознаменовало новый этап в развитии 22-летней серии и по масштабу легко может соперничать с крупными апдейтами таких титанов жанра, как Stellaris. Если вы давно не заходили в игру, самое время вернуться — теперь перед вами практически новая вселенная.