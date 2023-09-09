Обновление v1.8 раннего доступа Galactic Civilizations 4 содержит сотни исправлений, улучшений и нового контента

Stardock Entertainment о выходе обновления v1.8 для Galactic Civilizations 4, находящейся в раннем доступе. Теперь игроки могут насладиться двумя новыми крупными цивилизациями, многопользовательским режимом, крупными боями и обновлениями звездных баз. Благодаря обновленному ИИ для лучшего управления планетой и ведения войны, улучшенному пользовательскому интерфейсу, огромному обновлению баланса и памяти игроки смогут наслаждаться более плавным игровым процессом на больших картах.
Это обновление также включает в себя захватывающие сюжетные события, кризисные события прошлого, множество новых компонентов корабля, а также значительные улучшения производительности и качества жизни для улучшения игрового процесса.
Кто играл? Стоит приобретать?