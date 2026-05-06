Разработчики анонсировали дополнение Galactic Civilizations IV: Federations & Empires

Студия Stardock Entertainment представила масштабное расширение Federations & Empires для космической стратегии Galactic Civilizations IV. Выход нового контента запланирован на 11 июня 2026 года. Расширение позиционируется как крупнейшая переработка системы управления за всю историю серии.

Главным нововведением станет появление 4 уникальных форм правления. Каждая форма предложит собственный интерфейс, набор ресурсов, уникальные корабли и политические механики. При выборе Олигархии власть распределяется между 3 советниками, которые отвечают за торговлю, промышленность и управление, а игроку предстоит заниматься инвестициями. Технократия заменяет привычные политические курсы непрерывной Сеткой Оптимизации, позволяя заранее просчитывать результаты действий. Имперский строй опирается на систему указов, требуя управлять вассалами и подавлять восстания для усиления родного мира. Игра за Федерацию строится вокруг достижения согласия с другими мирами, за что игрок получает союзные планеты.

Помимо этого в игре появятся 4 политические партии. Среди них милитаристы, традиционалисты, прогрессивисты и индустриалисты. Их влияние будет меняться в зависимости от успехов и неудач империи. Партии смогут формировать коалиции и влиять на принятие законов. Выборы, народные революции и государственные перевороты теперь происходят не случайным образом, а становятся прямым следствием действий игрока. Если военная фракция получит слишком много власти во время непопулярной войны, генерал сможет устроить переворот.

Дополнение потребует 22 гигабайта свободного места на диске и видеокарту с 1 гигабайтом видеопамяти. Разработчики также отметили, что для создания некоторых элементов интерфейса и перевода текстов на 12 поддерживаемых языков использовались технологии искусственного интеллекта. Базовая цена дополнения составит 2900 рублей.