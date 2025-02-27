Релизный трейлер дополнения Tales of the Arnor для стратегии Galactic Civilizations 4

Сегодня выходит новый DLC для Galactic Civilizations IV под названием Tales of the Arnor, который привнесет в игру множество новинок. Игроков ждут новые цивилизации, захватывающая кампания и улучшения для их империй.

Одним из ключевых нововведений становится цивилизация The Nyx — раса машин, обладающая уникальным технологическим деревом и способная использовать передовые технологии для быстрого нанесения ударов по врагам. Эта цивилизация имеет больше 100 новых технологий, включая беспилотные летательные аппараты и манипуляции влиянием, а также более 40 уникальных компонентов для кораблей и более 70 новых планетарных улучшений. Однако Nyx сталкиваются с проблемами в производстве пищи и развитии высоких технологий, что заставляет игроков искать дипломатические решения.

Также в DLC появится новая кампания, посвященная происхождению Йор. Игра позволит узнать больше о прошлом Йор, которые когда-то были созданными иконианцами и восстали против своих создателей. Кампания откроет новые детали об этом историческом расколе и предложит уникальные сражения, в которых игроки смогут решать, кто же был настоящим злодеем.

Tales of the Arnor также добавит новые события аномалий, артефакты, кризисный сценарий и другие элементы, которые значительно расширят игровой процесс. Этот DLC обещает стать важным шагом в развитии Galactic Civilizations IV, добавляя новые возможности для стратегии и адаптации игроков к сложным условиям галактики.